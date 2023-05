Pac-Man 99: Server-Abschaltung terminiert

Auch in der Videospielwelt gilt, dass alles irgendwann einmal ein Ende hat. So wurde von Nintendo jetzt die Server-Abschaltung von "Pac-Man 99" terminiert.

Demnach gehen für "Pac-Man 99" am 8. Oktober die Lichter aus. Von diesem Tag an kann der Titel also faktisch gar nicht mehr genutzt werden.

Über Pac-Man 99

Spiele "Pac-Man" wie nie zuvor. Bewege dich durch das ikonische Labyrinth, iss Pac-Punkte und weiche Geistern aus, während du gleichzeitig gegen 98 weitere Spieler antrittst. Je länger du im Rennen bleibst, desto schneller wird es. Schaffst du es bis zum Ende, wirst du zum einzigartigen PAC-ONE!

"Pac-Man 99" erschien am 7. April 2021 exklusiv für Switch.