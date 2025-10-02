Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs: Server werden abgeschaltet

Bandai Namco hat angekündigt, dass die Server von "Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs" bald abgeschaltet werden. Schon vorher wird der Titel aus sämtlichen Digitalstores entfernt.

Demnach werden die Server von "Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs" am 31. Dezember abgeschaltet. Der Titel wird nach diesem Datum folglich nicht mehr spielbar sein. Aus allen Digitalstores wird er bereits am 1. November entfernt, wodurch er ab dann auch nicht mehr käuflich erworben werden kann.

Eine Begründung für die Entscheidung nennt man nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass die Spielerzahlen von "Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs" hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

"Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs" ist seit 9. Mai 2024 für PS5, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.