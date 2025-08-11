Pac-Man World 2 Re-Pac: Neuer Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Now Production präsentieren einen frischen Trailer zu "Pac-Man World 2 Re-Pac". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird "Pac-Man World 2 Re-Pac" nämlich 56 Sekunden mit seinem Original, also "Pac-Man World 2", verglichen. Dabei zeigen sich natürlich signifikante Unterschiede, etwa bei der Auflösung oder der Qualität der einzelnen Texturen. Dies sollte nach über 20 Jahren aber eigentlich keine Überraschung sein.

"Pac-Man World 2" wurde in hiesigen Gefilden nämlich bereits am 28. Februar 2003 für die PS2 veröffentlicht. Die Gamecube-Umsetzung folgte am 21. März 2003. Der PC wurde genau ein Jahr später, also am 21. März 2004, bedient und eine GBA-Portierung war schliesslich ab 19. August 2005 verfügbar.

"Pac-Man World 2 Re-Pac" erscheint am 26. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.