Pac-Man World 2 Re-Pac: Umfangreicher Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Now Production zeigen einen neuen Trailer zu "Pac-Man World 2 Re-Pac". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Pac-Man World 2 Re-Pac" hat mit mehr als dreieinhalb Minuten einen beachtlichen Umfang. Inhaltlich zeigt er uns in bunten Bildern hauptsächlich die unterschiedlichen Facetten des Gameplays. Dabei lernen wir unter anderem auch einige der Gegner kennen.

Abseits davon war eigentlich noch nicht viel von "Pac-Man World 2 Re-Pac" zu sehen. Grosse Ausnahme war ein Trailer im August, der einen direkten Vergleich mit dem Original zeigte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Pac-Man World 2 Re-Pac" erscheint am 26. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.