PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: Sonic im Trailer

Bandai Namco gab bekannt, dass der neue DLC für" PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC", das "Sonic the Hedgehog"-Kollaborationsset, ab sofort erhältlich ist. Mit diesem kommen neue Level, Kostüme und Figuren ins Spiel.

Der DLC enthält drei neue Level, die sich an der Green Hill Zone mit ihren Federn und Dash-Ringen orientieren und deren Gameplay von Sonic the Hedgehog inspiriert ist, inklusive rasanter Schienen-Action, 360-Grad-Loopings und einem Boss-Kampf gegen Dr. Eggman. Ausserdem bringt der DLC 20 Sammelfiguren, darunter Shadow und Tails, ein Sonic-Kostüm für Pac-Man sowie das legendäre Pac-Land-Kostüm mit sich.

Das "Sonic the Hedgehog"-Kollaborationsset ist Teil der Digital Deluxe Edition von "PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC", kann aber auch separat erworben werden.

Das Spiel ist für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.