Pacific Drive: Endless Expeditions-Update

Die Ironwood Studios haben ihr umfangreichstes kostenloses Update für "Pacific Drive" veröffentlicht. "Endless Expeditions" ist vollgepackt mit einem Kofferraum voller neuer Features und Verbesserungen, allen voran die neuen Expeditionen und die Einführung der Suspend-Funktion, die das Spielerlebnis in der Olympic Exclusion Zone grundlegend verändern.

Das "Endless Expeditions"-Update führt zwei sehr gefragte Funktionen in Pacific Drive ein. Die Expeditionen beginnen in der Garage mit ständig wechselnden Herausforderungen und Einschränkungen, die neue Routen generieren und den Schwierigkeitsgrad erhöhen – so fühlt sich jede Reise einzigartig an. Diese neue Spielweise ist perfekt für Roguelite-Fans und bietet endlose Möglichkeiten zum Weiterspielen.