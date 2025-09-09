Pacific Drive: Erweiterung enthüllt: Whispers in the Woods

Eine brandneue und furchterregende Story erwartet euch in der Olympic Exclusion Zone, denn Entwickler Ironwood Studios und Publisher und Kreativstudio Kepler Interactive haben heute "Whispers in the Woods" enthüllt: Eine Erweiterung des Survival-Fahrabenteuers "Pacific Drive", das in diesem Jahr für PC und PlayStation 5 erscheinen wird.

Werdet in dieser furchterregenden Erweiterung für "Pacific Drive" Zeugen einer Gruppe von Anomalie-besessenen Fanatikern. "Whispers in the Woods" erzählt eine neue Geschichte für euch und euren treuen Kombi. Diese Erweiterung ist nach den ersten Spielstunden jederzeit verfügbar und führt dich tief in einen seltsamen und geheimnisvollen Teil der Wälder der Olympic Exclusion Zone.

Diese Wälder sind mit seltsamen Symbolen und Figuren versehen und bergen neue Gefahren und Geheimnisse, die es zu lüften gilt. Dort stosst ihr auf Artefakte, deren Macht das Spielgeschehen auf verstörende und unerklärliche Weise beeinflusst.

In den Wäldern der Erweiterung lassen sich, je tiefer man in die Zone vordringt, neue Kreuzungstypen, Anomalien und anomale Verhaltensweisen entdecken. Erfahrt mehr über die Wege dieser mysteriösen Gruppe, indem ihr mit deren Altären interagiert, ihre Artefakte nutzt und euren treuen Kombi mit neuen Teilen ausstattet.