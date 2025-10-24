Pacific Drive jetzt auch für Xbox erhältlich

Publisher Kepler Interactive und Entwickler Ironwood Studios geben bekannt, dass "Pacific Drive" jetzt auch für Xbox Series X verfügbar ist. Aber das war noch nichts alles.

Mit im Gepäck hat man die "Whispers in the Woods"-Erweiterung für "Pacific Drive". Diese wurde nämlich bekanntlich bereits im September vorgestellt und nun für sämtliche Plattformen veröffentlicht. Neueinsteiger dürften jetzt also alle Hände voll zu tun haben.

Über Unterschiede von der Xbox-Version zu den übrigen Fassungen von "Pacific Drive" wird übrigens nichts gesagt. Wir gehen deshalb von einer originalgetreuen 1:1-Portierung aus.

"Pacific Drive" erschien bereits am 22. Februar 2024 für PS5 und PC.