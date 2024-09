Pacific Drive: "Drive Your Way"-Update verfügbar

Entwickler Ironwood Studios gibt bekannt, dass das sogenannte "Drive Your Way"-Update für "Pacific Drive" verfügbar ist. Was sich damit ändert, erfahren wir simultan auch.

Demnach können wir mit dem "Drive Your Way"-Update in erster Linie des Schwierigkeitsgrad von "Pacific Drive" mit verschiedenen Parametern individuell anpassen. Wie das genau funktioniert, erklärt uns der zugehörige Trailer. Auf dem PC ist es jetzt ausserdem möglich eigene Musik abzuspielen. Das kostenpflichtige Anomalous Cosmetic Pack ist nun ebenfalls erhältlich.

"Pacific Drive" ist ein Survival-Adventure, das aus einzelnen Runs – den Expeditionen in die Olympic Exclusion Zone – besteht. Alleine mit dem eigenen Auto müsst ihr übernatürliche Gefahren überstehen, während ihr euch euren Weg durch eine fantastische Version des Pazifischen Nordwestens bahnt. Als Basis dient eine verlassene Garage, in der man neue Bauteile erforscht und das eigene Gefährt repariert und verbessert. Mit jeder Expedition dringt man tiefer in die Zone ein, wo wertvollere Ressourcen und Antworten auf die Frage “Wie überlebe ich in dieser Lebensfeindlichen Umgebung” warten.

"Pacific Drive" ist seit 22. Februar für PS5 und den PC erhältlich.