Paddle Paddle Paddle: Kostenpflichtige Erweiterung verfügbar

Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Mateo Covic erinnern uns daran, dass eine kostenpflichtige Erweiterung für "Paddle Paddle Paddle" erschienen ist. Sie hört auf den Namen "Up Up Up" und wird uns mit einem Trailer genauer vorgestellt.

Der "Up Up Up"-DLC für "Paddle Paddle Paddle" bringt demnach eine brandneue vertikale Koop-Map auf eine tropische Insel – inspiriert von "Only Up!" und "Chained Together". Das Ziel ist dabei simpel: nach oben. Der Weg dorthin ist ein physikbasierter Alptraum, der Teamwork, Geduld und die Stabilität eurer Beziehung auf einen einzigen Paddelschlag reduziert.

Und jetzt kommt der Teil, der richtig weh tut: Es gibt nämlich keine Checkpoints. Also kein "kurz speichern", kein "nur noch schnell". Ein verpasster Sprung, ein Moment fehlender Abstimmung und ihr stürzt anschliessend als Team komplett zurück an den Anfang. Paddling-Permadeath sozusagen, nur eben mit Palmen und viel Geschrei.

Mit 15 neuen Mechaniken (unter anderem Aufzüge, Paraglider-Passagen und weitere Überraschungen) liefert die Erweiterung für "Paddle Paddle Paddle" rund zwei bis drei Stunden frischen Content – je nachdem, wie oft ihr euch gegenseitig ruiniert. Wer trotzdem nicht aufgibt, kann neun tropische Skins auf der Map finden. Und selbstverständlich kommentiert Dr. Kendo das Ganze wieder mit neuen Voice Lines.

"Paddle Paddle Paddle" ist seit 25. Juli 2025 für den PC erhältlich.