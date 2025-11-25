Paddle Paddle Paddle: Update verfügbar

Assemble Entertainment hat ein Update für "Paddle Paddle Paddle" veröffentlicht. Dieses nimmt zwei interessante Ergänzungen an dem chaotischen Physics-Rage-Plattformer vor.

Demnach dürfen sich Spieler von "Paddle Paddle Paddle" nun auch auf rasante Online-Rennen freuen, in denen der komplette Hindernis-Parcours zur Wettkampfstrecke wird. Bis zu vier Personen treten darin gegeneinander oder im Team an, während die neue Twitch-Integration Zuschauern erlaubt, das Spielgeschehen live zu beeinflussen – von chaotischen Kameradrehungen bis hin zu abrupten Richtungswechseln ist alles möglich.

Erstmals vorgestellt wurde das Update übrigens exklusiv im Rahmen des OTK Games Showcases. Ergänzt wird es durch ein überarbeitetes Interface und neue Bestenlisten.

"Paddle Paddle Paddle" ist seit 25. Juli für den PC erhältlich.