Paladin geschlossen

Der niederländische Entwickler Paladin hat leider seine Pforten geschlossen. Ein offizielles Statement dazu liegt ebenfalls vor.

Durch die Schliessung von Paladin verlieren 45 Angestellte ihren Job. Das offizielle Statement dazu liest sich folgendermassen:

"Seit fast 19 Jahren arbeiten wir mit Herz und Seele daran, Spiele zu entwickeln, die dich zum Lächeln bringen. Als Mini-Studio, das 2005 mit einem Bootstrap begann, folgten wir den Irrungen und Wirrungen der Spieleindustrie und fanden langsam, aber stetig unseren Platz in ihr. In diesen Jahren erreichte das Studio mit 55 Mitarbeitern seinen Höhepunkt. Derzeit sind wir 45 Mitarbeiter, von denen jeder einzelne einen brillanten Verstand und ein gutes Herz hat, und gemeinsam haben sie wahre Magie geschaffen. Wir haben auch mit unglaublichen Partnern wie Nintendo, Apple Arcade, Netflix, Zeptolab, Bandai Namco und vielen anderen zusammengearbeitet. Und nicht zuletzt werden unsere Spiele von Millionen von Menschen gespielt, erhalten renommierte Auszeichnungen und bringen Menschen auf der ganzen Welt zum Lächeln. Das war ein wahr gewordener Traum - für uns war es sogar DER wahr gewordene Traum. In den letzten Monaten ist es uns jedoch leider nicht gelungen, genügend Aufträge zu erhalten, um unsere Burn-Rate zu decken. Gestern haben wir einen Wendepunkt für unsere finanzielle Sicherheit erreicht. Bei den derzeitigen Aussichten weiterzumachen, wäre eine unverantwortliche Entscheidung gewesen, die wahrscheinlich zur Insolvenz geführt hätte. Daher haben wir diesen Schritt unternommen, um eine ordnungsgemässe Abwicklung zu gewährleisten, bei der alle Mitarbeiter eine angemessene Abfindung erhalten und das Studio schuldenfrei bleibt."