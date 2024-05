Palworld bekommt langerwartete Features

Auch Monate nach seinem Early-Access-Release ist "Palworld" noch immer in aller Munde. Jetzt hat Entwickler POcket Pair neue Features dafür in Aussicht gestellt.

Um welche Features für "Palworld" es sich genau handelt, wurde (natürlich) noch nicht verraten, aber immerhin der Zeitraum der Ankündigung. Konkret sollten wir diesbezüglich nämlich nach dem Summer Game Fest um einiges schlauer sein. Der Event von Geoff Keighley findet in diesem Jahr am 7. Juni statt.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.