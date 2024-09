Palworld: Geschäftsmodell wird nicht geändert

Über das Wochenende machten konstant Gerüchte die Runde, dass sich das Geschäftsmodell von "Palworld" bald ändern könnte. Diesen Spekulationen erteilte der Entwickler höchstselbst nun eine Abfuhr.

So erklärt Pocket Pair, dass "Palworld" nicht in Richtung Free To Play oder Games as a Service gehen werde. Alles bleibe so, wie es ist. "Palworld" wäre auch nie in diese Richtungen gestaltet worden. Vor Monaten habe es lediglich einmal eine diesbezügliche interne Diskussion darüber gegeben.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.