Palworld: Halloween-Update in Aussicht

Entwickler Pocket Pair hat ein Halloween-Update für "Palworld" angekündigt. Bis zu dessen Veröffentlichung dauert es auch gar nicht mehr so lange.

Demnach ist das Halloween-Update für "Palworld" schon ab übermorgen verfügbar. Inhaltlich wird unter anderem ein ungewöhnliches Outfit für Zoe versprochen. Ausserdem geschieht mit dem sonst so liebenswerten Pal Depresso etwas Seltsames. Es gibt nämlich Berichte über mysteriöse Gestalten, die auf den Palpagos-Inseln umherstreifen und Kostüme tragen, die denen von Depresso ähneln. Nähere Informationen dazu sollen aber noch folgen.

Bereits im September hatte Pocket Pair ein Releasefenster für die Vollversion von "Palworld" verkündet. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle lesen.

"Palworld" startete am 19. Januar 2024 auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access. Die PS5-Fassung folgte am 24. September 2024.