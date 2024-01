Palworld nächste Woche im Early Access

Pocket Pair kündigt einen konkreten Termin für den Early-Access-Start von "Palworld" an. Über einen frischen Trailer freuen wir uns ebenfalls.

Demnach startet "Palworld" am 19. Januar, also übernächsten Freitag, in den Early Access. Als Plattformen dafür werden Xbox Series X und der PC genannt.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

Das erste Lebenszeichen von "Palworld" hatte es im Juni 2022 gegeben.