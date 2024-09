Palworld: Nintendo verklagt Pocket Pair

Vor wenigen Stunden hat Nintendo in Tokyo Klage gegen Pocket Pair eingereicht. Den Entwicklern von "Palworld" wirft man die Verletzungen mehrerer Patentrechte vor.

In einem ersten offiziellen Statement ist lediglich zu lesen, dass Nintendo und die Pokémon Company hier an einem Strang ziehen. Seit dem (sehr erfolgreichen) Early-Access-Release war "Palworld" tatsächlich oft mit "Pokémon" verglichen worden. Der Mario-Konzern möchte dafür nun Schadenersatz haben. Über eine entsprechende Klage war schon länger spekuliert worden.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.