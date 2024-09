Palworld auch für PS5 erhältlich

Nachdem es in den vergangenen Tagen eher Spekulationen gab, dass die Version auf Eis liegt, ging es dann plötzlich doch ganz schnell. So wurde beim vergangenen State of Play die PS5-Umsetzung von "Palworld" nicht nur angekündigt, sondern auch gleich veröffentlicht.

Gleichzeitig wurde auch ein Trailer zur PS5-Fassung von "Palworld" gezeigt. Dieser stimmte uns etwas mehr als eine Minute lang darauf ein.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist bereits am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.