Die Spekulationen, dass "Palworld" auch für PS5 erscheint, sind nicht neu, haben nun aber frische Nahrung bekommen. Schuld daran ist ein Teaser des Community Managers.

Dieser hat bei X (ehemals Twitter) nämlich eine Reihe von Herzen veröffentlicht (grün, grau und schwarz), dann aber geschrieben, dass er gerne noch weitere ergänzen würde. Dann fragte er indirekt, wie denn ein hellblaues Herz aussähe bzw. schreibt schliesslich, dass dies seiner Meinung nach gut aussähe. Ordnet man die Farben den einzelnen Plattformen zu, könnte das hellblaue Herz für die PS5 stehen. Wirkliche Klarheit haben wir aber natürlich erst, wenn eine PS5-Fassung von "Palworld" enthüllt wird.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.