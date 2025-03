Palworld auch für Switch 2 möglich

Es könnte sein, dass "Palworld" eines Tages auch für Switch 2 verfügbar sein wird. Zumindest zeigte sich Entwickler Pocket Pair diesbezüglich jetzt offen.

Aktuell fehlen Pocket Pair jedoch die genauen technischen Spezifikationen der Switch 2. Solange diese nicht bekannt sind, kann keine diesbezügliche Entscheidung getroffen werden. Sollte die Hardware leistungsfähig genug sein, wäre eine Veröffentlichung jedoch hundertprozentig eine Überlegung wert. Einer Umsetzung von "Palworld" für die erste Switch hat man jedoch schon lange eine Abfuhr erteilt, da die Hardware einfach nicht potent genug für das Spiel sei.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar 2024 auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet. Die PS5-Fassung folgte am 25. September 2024.