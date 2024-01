Palworld bekommt neues Update

Pocket Pair hat ein weiteres Update für die PC-Fassung von "Palworld" veröffentlicht. Die Xbox-Version wurde erstmalig ebenfalls versorgt.

Das neue Update für "Palworld" optimiert den Titel demnach in vielen Bereichen. Wer sich für sämtliche Details interessiert, sei an die offiziellen englischen Patchnotes verwiesen. Die unterschiedlichen Veröffentlichungsgeschwindigkeiten der Patches auf PC und Xbox ergeben sich übrigens aus dem Zertifizierungsprozess, welcher auf den Konsolen erfahrungsgemäss etwas länger dauert.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.