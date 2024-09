Palworld für PS5 auf Eis?

Momentan macht das Gerücht die Runde, wonach die PS5-Umsetzung von "Palworld" auf Eis liegen könnte. Zumindest wurde nun ein erstes Anzeichen dafür gesichtet.

Konkret ist zu vernehmen, dass die CESA die PS5-Fassung von "Palworld" wieder von der Ausstellerliste der Tokyo Game Show gestrichen hat. Zunächst schien es so, als würde die neue Version dort angekündigt werden. Hintergrund könnte der aktuelle Rechtsstreit zwischen Nintendo und Pocket Pair wegen "Palworld" sein. Da die TGS noch in dieser Woche beginnt, sollten wir diesbezüglich aber auch schon bald schlauer sein.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.