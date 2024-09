Palworld wohl auch für PS5

Das Gerücht, dass "Palworld" auch für PS5 erscheint, ist nicht neu. Nun hat es aber frische Nahrung bekommen.

Demnach ist auf einer Ausstellerliste der CESA zur Tokyo Game Show auch von einer PS5-Fassung von "Palworld" die Rede. Pocket Pair hatte diese bereits in der Vergangenheit angedeutet. Da die Messe schon Ende des Monats stattfindet, sollten wir diesbezüglich ja bald um einiges schlauer sein.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.