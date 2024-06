Palworld wohl nicht für Switch

Es ist seit März bekannt, dass Pocket Pair daran interessiert ist, sein "Palworld" auch für andere Plattformen zu veröffentlichen. Während die PS5 dabei relativ wahrscheinlich ist, können wir die Switch jetzt wohl ziemlich ausschliessen.

So sagte Takuro Mizobe, CEO von Pocket Pair, nun in einem Interview, dass eine Switch-Umsetzung von "Palworld" bereits aus technischen Gründen schwierig zu realisieren ist. Der Switch-Nachfolger wurde hierbei nicht erwähnt - wer weiss, vielleicht werden wir ja bei dessen Enthüllung in Bezug auf "Palworld" noch positiv überrascht.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.