Palworld: PS5-Version nicht in Japan verfügbar

Etwas überraschend wurde beim vergangenen State of Play eine PS5-Version von "Palworld" vorgestellt und gleichzeitig veröffentlicht. Jetzt ist durchgesickert, dass dies nicht in Japan der Fall ist.

In einem ersten Statement entschuldigt sich Pocket Pair für die Umstände bzw. die zusätzliche Wartezeit. Man hoffe, "Palworld" auch im Land der aufgehenden Sonne so schnell wie möglich veröffentlichen zu können. Hintergrund dürfte der aktuelle Rechtsstreit mit Nintendo um die Ähnlichkeiten zu Pokémon sein.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist bereits am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet. Die PS5-Fassung folgte gestern.