Palworld: Releasefenster für die Vollversion

Entwickler Pocket Pair hat eine längere Videobotschaft zu "Palworld" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagte Videobotschaft zu "Palworld" hat einen Umfang von fast fünf Minuten. Nach dem obligatorischen Dank an die Community lässt man die Geschichte des Titels noch einmal Revue passieren. Dabei betont man, dass man hierfür noch viele Ideen hat, aber Prioritäten gesetzt werden müssen.

In diesem Zusammenhang wird auch enthüllt, dass die Vollversion von "Palworld" irgendwann im nächsten Jahr erscheint. Als Konsequenz daraus wird es für den Rest des Jahres eher still und auch das Winter-Update wird deshalb nicht so umfangreich wie das Februar-Update ausfallen.

"Palworld" startete am 19. Januar 2024 auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access. Die PS5-Fassung folgte am 24. September 2024.