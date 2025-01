Palworld: Soundtrack & Roadmap veröffentlicht

Pünktlich zu dessen erstem Geburtstag hat Entwickler und Publisher Pocketpair den Soundtrack von "Palworld" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Besagter Soundtrack von "Palworld" umfasst 28 Stücke und hat eine Spielzeit von 50 Minuten und 23 Sekunden. Stilistisch sollte für so ziemlich jeden Musikgeschmack etwas dabei sein.

Gleichzeitig gab es von Pocketpair die Roadmap für "Palworld" zu sehen. Diese zeigt unter anderem einige Updates wie kooperatives Cross-Play, den Transfer von Pals in unterschiedliche Welten oder Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Bisher ist unklar, wann diese Updates verfügbar sein werden.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar 2024 auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet. Die PS5-Fassung folgte am 25. September 2024.