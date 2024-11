Palworld: Umfangreiches Update vorgestellt

Pocket Pair hat ein weiteres Update für "Palworld" in Aussicht gestellt. Welche neuen Inhalte damit ergänzt werden, verriet man auch.

Das kommende Update für "Palworld" ergänzt demnach irgendwann im Dezember eine neue Insel. Diese hat die sechsfache Grösse von Sakurajima. Eine Zusammenarbeit mit "Terraria" ist dann für das nächste Jahr geplant.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist bereits am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet. Die PS5-Fassung folgte am 25. September.