Palworld: Update 0.2.4.1 verfügbar

Pocket Pair hat Update 0.2.4.1 für "Palworld" veröffentlicht. Damit gehört ein nerviger Fehler endlich der Vergangenheit an.

Update 0.2.4.1 für "Palworld" beseitigt demnach einen Bug, bei dem die Spieler in der Wüstenstadt durch den Boden fallen konnten, weil die Spieldaten nicht schnell genug geladen wurden. Bisher ist noch unklar, wann das nächste Update verfügbar ist, aber erfahrungsgemäss sollte es nicht sonderlich lange dauern.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.