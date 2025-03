Update 0.5.0 für Palworld verfügbar

Pocket Pair gibt bekannt, dass Update 0.5.0 für "Palworld" erschienen ist. Ein knuffiger Trailer stimmt uns zusätzlich darauf ein.

Update 0.5.0 für "Palworld" ergänzt demnach unter anderem Crossplay. An einen Foto-Modus und ein frisches Aufbewahrungssystem wurde ebenfalls gedacht. Sämtliche Details zu besagtem Update können wir selbstverständlich, wie immer, in den offiziellen englischen Patchnotes nachlesen.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar 2024 auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet. Die PS5-Fassung folgte am 25. September 2024.