Palworld: Dezember-Termin für das nächste Update

Entwickler und Publisher Pocket Pair hat einen Releasetermin für das nächste Update von "Palworld" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Dezember gedulden.

So ist besagtes Update für "Palworld" ab 17. Dezember verfügbar. Es heisst "Home Sweet Home" und bietet unter anderem Skins aus "Ultrakill" und neue Optionen für den Bau unserer Basis. Ein begleitender Trailer zeigt uns schonmal über eine Minute lang in bewegten Bildern, auf was wir uns einzustellen haben.

Abseits eines Halloween-Events im Oktober gab es schon im September erfreuliche Nachrichten zu "Palworld". So wurde nämlich unter anderem verraten, dass dessen Vollversion im Laufe des nächsten Jahres erscheint. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Palworld" startete am 19. Januar 2024 auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access. Die PS5-Fassung folgte am 24. September 2024.