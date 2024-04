Palworld: Update sorgt für Probleme

Pocket Pair hat das jüngste Update für "Palworld" endlich auch für Xbox-Konsolen veröffentlicht. Die Freude darüber hielt jedoch nicht lange an.

Besagtes Update sorgte auf den Xbox-Plattformen nämlich dafür, dass die Multiplayer-Fortschritte von "Palworld" nicht richtig geladen wurden. Pocket Pair hat jedoch bereits reagiert und ein weiteres Update zur Behebung des Problems in Aussicht gestellt. Wann dieses erscheint, ist aber noch unklar. Bis dahin empfiehlt man, die betroffenen Spielstände nicht zu laden.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.