Palworld feiert zweiten Geburtstag

Kaum zu glauben, aber wahr: "Palworld" hat gestern schon seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte Entwickler Pocket Pair eine Videobotschaft.

Besagte Videobotschaft von Pocket Pair zum Ehrentag von "Palworld" hat dabei einen Umfang von etwas mehr als zwei Minuten. Neben dem obligatorischen Dank an die Community wird darin auch angedeutet, dass wir uns schon bald auf weitere Pals freuen dürfen. Wann es genau soweit sein wird, verrät man selbstverständlich noch nicht.

Erst am 17. Dezember 2025 wurde mit "Home Sweet Home" das jüngste Update für "Palworld" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Palworld" startete am 19. Januar 2024 auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access. Die PS5-Fassung folgte am 24. September 2024.