Weiterer Patch für Palworld

Pocket Pair hat einen neuen Patch für sein "Palworld" vorgestellt. Für den PC ist dieser bereits verfügbar und für die Xbox-Konsolen folgt er so schnell wie möglich.

Herzstück des neuen Patches für "Palworld" ist der erste Raid-Boss. Dieser hört auf den Namen Bellanoir. An neue Items wurde auch gedacht. Verbesserungen und Optimierungen hat man ebenfalls vorgenommen. Wer sich für sämtliche Details interessiert, findet sie, wie immer in den englischen Patchnotes.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.