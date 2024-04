Weiterer Patch für Palworld

Pünktlich zum Wochenende gibt es noch gute Nachrichten zu "Palworld". So sorgt jetzt nämlich ein neuer Patch dafür, dass die Probleme auf Xbox der Vergangenheit angehören.

Wir erinnern uns: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass auf Xbox Probleme mit dem Multiplayer-Aspekt von "Palworld" bestehen. Pocket Pair versprach Abhilfe und diese ist jetzt in Form des jüngsten Patches auch erschienen. Abseits davon beseitigt dieser noch weitere kleinere Fehler und nimmt Optimierungen vor. Die kompletten englischen Patchnotes finden wir an dieser Stelle.

"Palworld" bietet eine einzigartige Erfahrung, bei der Spieler mit mysteriösen Kreaturen namens Pals interagieren können. In einer Welt voller Gefahren steht das Überleben an vorderster Stelle, und die Spieler können ihre Pals in den Kampf schicken, züchten, für landwirtschaftliche Arbeiten einsetzen und sogar verkaufen.

"Palworld" ist am 19. Januar auf Xbox One, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.