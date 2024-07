Panic Games Showcase 2024 angekündigt

Panic Games hat den Panic Games Showcase 2024 in Aussicht gestellt. Die Präsentation geht Ende August über die Bühne.

Demnach findet der Panic Games Showcase 2024 am 27. August statt. Er kann ab 19 Uhr bei YouTube verfolgt werden.

Inhaltliche Informationen dazu gibt es auch schon: Die Sendung wird demnach Gespräche mit den Entwicklern von "Arco", "Thank Goodness You're Here!", "Time Flies", "Despelote" und "Nour: Play With Your Food" bieten und ein bisher unangekündigtes neues Spiel von Okomotive detailliert vorstellen. Dieser Titel wird zuvor schon auf der Gamescom Opening Night Live am 20. August seine Premiere feiern.