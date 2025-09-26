Panzer Dragoon Zwei: Remake: Frisches Gameplay

Forever Entertainment hat neue Gameplay-Impressionen aus "Panzer Dragoon Zwei: Remake" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast acht Minuten lang gezeigt, was von "Panzer Dragoon Zwei: Remake" spielerisch zu erwarten ist. Das Material stammt dabei aus der Demo von der gerade stattfindenden Tokyo Game Show und vermittelt einen guten Eindruck von dem Titel.

Forever Entertainment weist dabei explizit darauf hin, dass sich "Panzer Dragoon Zwei: Remake" aktuell noch in der Mache befindet. Folglich können sich Optik und Gameplay beim finalen Produkt geändert haben.

"Panzer Dragoon Zwei: Remake" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung, hat aber leider noch keinen Erscheinungstermin.