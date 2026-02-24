Panzer Knights erscheint für PS5 und Xbox

Publisher PQube und Entwickler Joy Brick geben gemeinsam den Release der Commander's Edition von „Panzer Knights“ für PlayStation und Xbox bekannt. Gleichzeitig wurde auch eine physische Version für Sonys Heimkonsole angekündigt.

Inhaltlich präsentiert sich „Panzer Knights“ als ungewöhnliche Mischung aus „Valkyria Chronicles“ und „World of Tanks“. Spieler und Spielerinnen begleiten eine deutsche Panzertruppe, die sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs behaupten muss. Dabei stehen nicht nur explosive Gefechte im Fokus, sondern auch taktische Entscheidungen und das geschickte Zusammenspiel der einzelnen Charaktere.

Jedes Crewmitglied verfügt über eigene Fähigkeiten, die sich gezielt einsetzen und weiterentwickeln lassen. Zwischen den Missionen wird die Einheit individuell zusammengestellt, während neue Panzer und Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet werden können. Die Kampagne führt durch bekannte historische Schlachten und wird durch optionale Bonusmissionen sowie einen frei konfigurierbaren Skirmish-Modus ergänzt.

Darüber hinaus erweitern zusätzliche Panzerpakete das Arsenal um Fahrzeuge der US-Armee, Grossbritanniens sowie schwere Achsen-Panzer. Die Commander's Edition bündelt dabei sämtliche Inhalte und richtet sich sowohl an Taktik-Fans als auch an Spieler, die Wert auf actionreiche Panzergefechte legen.

Neben der PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist "Panzer Knights" bereits für PC via Steam erhältlich.