Papaya Plaza: Aufbauspiel angekündigt

Biscuit Factory Games, ein Team aus "Fall Guys"- und "Fortnite"-Veteranen, haben das Dorf-Aufbauspiel "Papaya Plaza" angekündigt.

Werdet Bürgermeister von "Papaya Plaza" und verwandelt die heruntergekommene Touristenstadt in ein Reiseziel und ein Zuhause für eure Dorfbewohner. Verwandelt sie von einem tristen in einen einladenden Ort und verbessert euren Stadtrang, während ihr auf den 5-Sterne-Status hinarbeitet.

Der Ausbau eures neuen Zuhauses ist stressfrei und das Design liegt ganz bei euch. Mit hunderten von Optionen zur Auswahl und Grafiken von Art Director Stef Bollen - besser bekannt als StefScribbles durch ihre über 280'000 Follower in den sozialen Medien - könnt ihr ein Pixel-Art-Paradies erschaffen.

"Papaya Plaza" lässt euch auf eure Weise spielen, indem ihr den Dorfbewohnern helft und neue Geschäfte eröffnet, um zusätzliches Geld zu verdienen, das ihr dann ausgeben könnt, um eure Stadt zu verbessern. Als Bürgermeister kommen die Dorfbewohner mit ihren Problemen und Ideen für die Stadt zu euch, und es gibt Belohnungen, wenn ihr euch entscheidet, zu helfen.

"Papaya Plaza erscheint für den PC.