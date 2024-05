Downloadumfang von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

In etwas mehr als zwei Wochen dürfen wir uns bekanntlich endlich selbst in die Welt von "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" stürzen. Jetzt ist auch bekannt, wieviel Platz dafür auf der Switch reserviert bzw. freigeschaufelt werden muss.

Demnach belegt "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" genau 5210 MB bzw. 5,21 GB auf der Switch. Diese Information ist der offiziellen Nintendo-Website zu entnehmen.

In "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" folgt ihr Mario und seinen Freundinnen und Freunden, um das Geheimnis hinter dem uralten Äonentor zu lüften. Wird Mario dieses Rollenspiel-Abenteuer bestehen oder am Ende völlig geplättet sein?

"Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" erscheint am 23. Mai für Switch. In PAL-Gefilden wurde das Rollenspiel ursprünglich am 12. November 2004 für den GameCube veröffentlicht.