Japanischer Übersichtstrailer zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

Nintendo präsentiert einen japanischen Übersichtstrailer zu "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über fünf Minuten lang gezeigt, was von "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" spielerisch und inhaltlich zu erwarten ist. Dabei wurden sämtliche Facetten des Rollenspiels berücksichtigt.

In "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" folgt ihr Mario und seinen Freundinnen und Freunden, um das Geheimnis hinter dem uralten Äonentor zu lüften. Wird Mario dieses Rollenspiel-Abenteuer bestehen oder am Ende völlig geplättet sein?

"Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" erscheint am 23. Mai für Switch. In PAL-Gefilden wurde das Rollenspiel ursprünglich am 12. November 2004 für den GameCube veröffentlicht.