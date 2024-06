Paradox Tectonic geschlossen

Gestern berichteten wir noch an dieser Stelle darüber, dass "Life by You" eingestellt wurde. Heute müssen wir leider vermelden, dass auch das zugehörige Entwicklerstudio Geschichte ist.

So gibt Paradox Interactive bekannt, dass man Paradox Tectonic, so der Name des Studios, geschlossen hat. Bei "Life by You" handelte es sich um deren erstes Projekt. Das Team bestand aus insgesamt 24 Leuten, darunter auch Rod Humble, welcher früher Sims-Boss und CEO von Linden Labs (Second Life) war.

Paradox Interactives CEO Fredrik Wester kommentiert die Schliessung von Paradox Tectonic so:

"Dies ist eine schwierige und einschneidende Nachricht für unsere Kollegen bei Tectonic, die hart an der Early-Access-Veröffentlichung von Life by You gearbeitet haben. Leider müssen wir mit der Absage ihres einzigen Projekts die schwere Entscheidung treffen, das Studio zu schliessen. Wir sind sehr dankbar für ihre harte Arbeit, mit der sie versucht haben, Paradox in ein neues Genre zu führen."

Paradox Tectonic war 2019 gegründet worden.