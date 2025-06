Early-Access-Start von Paralives steht fest

Publisher Paralives Studio hat verkündet, wann genau "Paralives" in den Early Access starten wird. Diesbezüglich müssen wir uns aber noch bis Dezember gedulden.

Demnach wird der Early Access von "Paralives" am 8. Dezember beginnen. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht und macht uns gleichzeitig die Lebenssimulation genau eineinhalb Minuten lang schmackhaft.

Bei "Paralives" handelt es sich um eine kommende Puppenhaus-Lebenssimulation. Wir bauen darin unser Traumhaus, erschaffen einige Charaktere und führen das dann Leben so, wie wir es wollen - in deren Häusern und in einer offenen Stadt. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Paralives" ist momentan exklusiv für den PC in Entwicklung. Konsolenumsetzungen sind offenbar erstmal nicht angedacht.