Paranormal Activity: Threshold für PC angekündigt

Publisher DreadXP und Entwickler DarkStone Digital stellen uns "Paranormal Activity: Threshold" für den PC vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät man natürlich auch.

Demnach ist "Paranormal Activity: Threshold" irgendwann im Laufe des nächsten Jahres für den PC erhältlich. Weitere Versionen sind offenbar nicht angedacht.

Gleichzeitig zeigt man auch einen schaurig-schönen ersten Trailer zu "Paranormal Activity: Threshold". Dieser hebt vor allem die Spielmechanik und das Setting hervor. Besonders Fans der zugehörigen Filme sollten sich hier sofort wohl fühlen, aber für schwache Nerven dürfte es wohl eher nichts sein.

Die Story von "Paranormal Activity: Threshold" gibt sich konventionell: Daniel und Jessica Stewart haben darin nämlich beschlossen, ihr erstes Haus zu renovieren. Das alte und baufällige Haus ist anschliessend der Ausgangspunkt für ihre Aufzeichnungen über die Abenteuer ihrer Renovierungsarbeiten, doch schon bald entdeckt das Paar, dass ihr neues Zuhause weit mehr verbirgt als Asbest und defekte Elektrik.

Je tiefer sie in das geheimnisvolle Haus eindringen, desto mehr schlägt ihre Begeisterung in Besorgnis um, als sie mysteriöse Markierungen und Gegenstände entdecken, die in den Wänden versteckt sind. Je mehr Zeit sie da verbringen, desto klarer wird ihnen, dass sie nicht die einzigen Bewohner des Hauses sind. Daniel und Jessica geraten danach immer tiefer unter den Einfluss einer dunklen Präsenz und sind auf die schrecklichen Ereignisse, die folgen, nicht vorbereitet.