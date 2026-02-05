Paranormasight: The Mermaid's Curse angekündigt

Während der heutigen Nintendo Direct kündigte Square Enix an, dass "Paranormasight: The Mermaid's Curse", der zweite Teil der Reihe nach "Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo", am 19. Februar für Nintendo Switch und andere Plattformen erscheinen wird.

Der neue Titel spielt im Japan der Showa-Ära und dreht sich um moderne Legenden und das Okkulte. Er wird von demselben Team entwickelt, das 2023 "Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo" schuf. "Paranormasight: The Mermaid’s Curse" bietet Spielern vor einer anderen Kulisse mit neuer Folklore und neuen Charakteren einen "Fluch", den sie aufdecken müssen. Das Spiel schafft durch die Verbindung von realen Schauplätzen mit authentischen Legenden ein fesselndes Mystery-Erlebnis.