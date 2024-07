Paraside: Duality Unbound angekündigt

Whisper Games kündigt "Paraside: Duality Unbound" an. Ein erster Trailer stellt das Projekt in bewegten Bildern vor.

Hier wird uns "Paraside: Duality Unbound" über eineinhalb Minuten lang präsentiert. Das gezeigte Material macht dabei ordentlich Lust auf das Strategie-Rollenspiel aus der Iso-Perspektive.

In "Paraside: Duality Unbound" müssen wir die Dualitätsmanipulation meistern. Dies ist eine einzigartige Mechanik, welche direkt mit unserer Rolle als Anführer des letzten Widerstandes der Erde zusammenhängt. Beginnend mit taktischen Missionen gegen ausserplanetarische Bedrohungen wird diese Kernmechanik eingeführt, während wir ein Team kommandieren, das sich in einer zwischen zwei Realitäten zerrissenen Welt bewegt. Unsere Entscheidungen in den Missionen dienen als unser erster Versuch, die duale Natur des Universums zu nutzen.

"Paraside: Duality Unbound" erscheint im nächsten Jahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.