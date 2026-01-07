Parasite Mutant: Demo für PC verfügbar

Entwickler IceSitruuna hat eine spielbare Demo von "Parasite Mutant" für den PC veröffentlicht. Wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Demnach hat die Demo von "Parasite Mutant" für den PC einen Umfang von etwa 45 Minuten. In diesem Zeitraum bekommen wir ein Tutorial geboten und können den Prolog erleben. Die Entwickler geben zudem an, dass das zu erforschende Gebiet rund fünf Prozent der Vollversion umfasst. Ob der spielbare Appetithappen für weitere Plattformen veröffentlicht wird, ist noch unklar.

"Parasite Mutant" war im September 2025 mit einem ersten Trailer offiziell vorgestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Parasite Mutant" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5 und den PC.