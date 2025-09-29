Parasite Mutant angekündigt

Entwickler IceSitruuna, dem wir bereits unter anderem "Frontier Hunter: Erza’s Wheel of Fortune" verdanken, hat jetzt "Parasite Mutant" für PS5 und PC enthüllt. Was sich dahinter verbirgt, verrät ein erster Trailer.

Hier stimmt man uns über eineinhalb Minuten lang auf "Parasite Mutant" ein. Dabei werden Erinnerungen an den PSone-Klassiker "Parasite Eve" aus dem Jahr 1998 geweckt.

"Parasite Mutant" verbindet nämlich ebenfalls Science-Fiction und Survival-Horror zu einem Rollenspiel, das in einer fernen Zukunft angesiedelt ist. Im Mittelpunkt steht dabei Nova, eine psionische Agentin, welche auf eine verlassene Inselstadt entsandt wird. Dort stösst sie auf groteske Kreaturen und eine düstere Wahrheit, die ihr Schicksal unwiderruflich verändern wird.

Das Kampfsystem basiert auf sogenannten Active Time Chains. Es greift Elemente klassischer ATB-Mechaniken der späten Neunziger auf und erweitert sie um eine dreigliedrige Kette. Wir müssen Angriffe und Ausweichmanöver präzise timen, unsere Energie gezielt einsetzen und im richtigen Moment Kettenangriffe auslösen. Besagtes System verleiht den Auseinandersetzungen eine taktische Tiefe, die über reines Reaktionsvermögen hinausgeht.

Optisch setzt der Titel auf einen halbrealistischen Anime-Stil, welcher durch moderne Rendertechniken in hochauflösender Qualität umgesetzt wird. Ergänzend sorgen optionale Retro- und CRT-Filter für eine nostalgische Atmosphäre, die an Klassiker zur Jahrtausendwende erinnert.

Neben Kämpfen und Erkundung spielt auch der Fortschritt eine gewichtige Rolle. Ausrüstungen lassen sich nämlich durch Module und sogenannte Plus Points aufwerten, die im Gefecht erlangt werden. Ein New-Game-Plus-Modus erlaubt es, diese Fortschritte in einen erneuten Durchgang mitzunehmen. Dabei öffnen sich frische Gebiete mit zusätzlichen Herausforderungen, die eine noch stärkere Weiterentwicklung erfordern. Abgerundet wird das Geschehen durch Rätsel, die uns tiefer in die Geheimnisse der Spielwelt führen sowie ein Outfit-System, das individuelle Anpassungen ermöglicht.

"Parasite Mutant" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.