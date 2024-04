Park Beyond: Beyond the Depth - DLC-Trailer & Update

Bandai Namco veröffentlicht heute den DLC "Beyond the Depth", der eine neue Themenwelt für die Freizeitpark-Management-Simulation "Park Beyond" bietet. "Beyond the Depth" ist Teil des Annual Pass sowie separat erhältlich.

"Beyond the Depth" fügt dem Hauptspiel zwei neue Karten hinzu, die von der griechischen Mythologie und Seeungeheuern inspiriert wurden. Diese geben Spielenden die Möglichkeit, mit neuen Fahrgeschäften, Impossifications, Animateuren und mehr als 250 neuen Dekorationsobjekten verrückte Parks ganz nach ihren Wünschen zu gestalten.

Zusätzlich erhält "Park Beyond" ein neues Update, das Fehler behebt, die Performance verbessert und neue, kostenlose Inhalte hinzufügt: Dazu gehören zwei neue Achterbahnmodule (Drehscheibe und Wasserfall) sowie eine neue Schienenart, die Wasserbahn-Schienen. Als Wahrzeichen von Freizeitparks weltweit bieten Wildwasserbahn-Fahrgeschäfte Parkbesucher*innen eine willkommene Abkühlung.

"Park Beyond" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam) erhältlich.