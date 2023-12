Park Beyond: Neue Erweiterung verfügbar

Bandai Namco Europe veröffentlicht heute in Zusammenarbeit mit dem Academy Award-gekrönten Animationsstudio Aardman "Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World" für "Park Beyond". Der DLC feiert den heutigen Start des Netflix-Films "Chicken Run: Dawn of the Nugget".

Ihr erhaltet mit diesem DLC Zugang zu zwei neuen Karten, die von "Fun-Land Farms" und "Chicken Village" aus dem Film inspiriert wurden. Die erste Karte ist eine fröhliche, lebhafte Welt, die ein düsteres Geschäft versteckt, während die zweite Karte Spielende zu einem Dorf im Wald führt.

Im DLC sind über 280 neue dekorative Gegenstände enthalten, die euch dabei helfen, die unheimliche Atmosphäre von „"Chicken Village“, "Fun-Land Farms" und der Fabrik nachzustellen. Bunte Hügel aus Kunstgras, Torbögen in Sonnenform, Waldelemente und undurchdringbare Wände sind Teil des DLCs. Zusätzlich enthält die Themenwelt neue Fahrgeschäfte und deren Impossifizierungen, Achterbahnanpassungen und mehr.

"Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World" erscheint zusammen mit Patch 2.3, der die Einschienenbahn hinzufügt sowie das neue, kostenlose High-Fantasy-Thema, inklusive weiteren Inhalten wie Landschaftselementen, Animateuren und mehr.